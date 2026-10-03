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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Satna: Clash Over House Possession, Husband’s Hand Severed by Grinder; Wife, Sons Accused

सतना: मकान पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष, ग्राइंडर मशीन से कटा पति का हाथ, पत्नी-बेटों पर गंभीर आरोप

Sat, 03 Oct 2026 01:41 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: सतना ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 01:41 PM IST
सार

मकान पर कब्जे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में 55 वर्षीय मुन्ना सोनी ग्राइंडर की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गए। हादसे में उनका हाथ बुरी तरह कट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Satna: Clash Over House Possession, Husband’s Hand Severed by Grinder; Wife, Sons Accused
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के नागौद थाना क्षेत्र में मकान पर कब्जे को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान 55 वर्षीय मुन्ना सोनी ग्राइंडर मशीन की चपेट में आ गए, जिससे उनका एक हाथ गंभीर रूप से कट गया। उन्हें गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के मुताबिक मुन्ना सोनी करीब 20 वर्षों से अपनी पत्नी और बेटों से अलग रह रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार शाम मुन्ना सोनी घर से बाहर जा रहे थे, तभी उनकी पत्नी चंद्रलता अवधिया अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंचीं। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई जो देखते ही देखते विवाद और मारपीट में बदल गई।
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आरोप है कि महिला और उनके बेटे ग्राइंडर मशीन की मदद से मकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुन्ना सोनी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी दौरान ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से मुन्ना सोनी का हाथ गंभीर रूप से कट गया। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए सतना जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है।
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पहले भी हो चुका है विवाद
जानकारी के मुताबिक मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। करीब एक महीने पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और थाने में लिखित शिकायतें दी गई थीं। अब सवाल उठ रहे हैं कि पहले शिकायत मिलने के बावजूद विवाद को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी। वहीं, मुन्ना सोनी के ग्राइंडर की चपेट में आने की घटना हादसा थी या इसके पीछे किसी तरह की साजिश थी, यह पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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