चंदाना-बिजाना में मौतों का सिलसिला: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, मौतों पर उठाए सवाल

देवास जिले के ग्राम चंदाना और बिजाना में पिछले एक महीने के दौरान हुई संदिग्ध मौतों का मामला गरमा गया है। ग्रामीणों ने मौतों के पीछे जहरीली शराब की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री अरुण यादव गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

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