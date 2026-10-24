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इंदौर: 1 सप्ताह पहले पति और बेटे को छोड़ा, प्रेमी के साथ इंदौर में फ्लैट लिया, वहीं से गिरकर मौत

Sat, 24 Oct 2026 09:05 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 24 Oct 2026 09:05 PM IST
सार

पलाश परिसर में आठवीं मंजिल से गिरकर एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई। वह 1 सप्ताह पहले नोएडा से बॉयफ्रेंड के साथ यहां आई थी और पति की सोशल मीडिया पोस्ट से तनाव में थी।

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उत्तराखंड की रहने वाली थी मृतका अंजलि। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के पलाश परिसर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शनिवार को आठवीं मंजिल से गिरने से एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जो मात्र 1 सप्ताह पहले ही नोएडा से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंदौर रहने के लिए आई थी।
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प्रेमी के साथ किराए पर लिया था कमरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंजलि और उसके प्रेमी अजय ने पीथमपुर में नौकरी करने की बात कहकर पलाश परिसर में एक कमरा किराए पर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी अजय को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घटना के असल कारणों का पता लगाया जा सके।
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शराब के नशे के दौरान बालकनी से नीचे गिरी
पुलिस पूछताछ में आरोपी अजय ने खुलासा किया कि घटना के समय वह और अंजलि दोनों शराब पी रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे अंजलि फ्लैट के पीछे की बालकनी में चली गई थी। अजय को लगा कि वह सामान्य रूप से बालकनी में ही खड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि वह नीचे कूद गई है। रहवासियों की तुरंत मदद से अंजलि को पहले महू के मैक्सवेल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
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नोएडा के स्पा सेंटर में करती थी काम
अजय ने पुलिस को बताया कि अंजलि मूल रूप से उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली थी। वह नोएडा में अपने पति और 2.5 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसके पति प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, जबकि अंजलि नोएडा के ही एक स्पा सेंटर में काम किया करती थी। कुछ समय पहले नोएडा में ही दोनों की मुलाकात हुई थी, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर साथ रहने में बदल गई। इसके बाद वह अपने पति और बेटे को छोड़कर अजय के साथ इंदौर आ गई थी।

पति की सोशल मीडिया पोस्ट से थी गहरे तनाव में
अजय ने पुलिस को बताया कि पिछले 3 दिनों से अंजलि का पति सोशल मीडिया पर उसके और उनके बेटे के साथ की पुरानी तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर कर रहा था। इस बात से अंजलि काफी ज्यादा मानसिक तनाव में चल रही थी और लगातार शराब का सेवन कर रही थी। उसने शुक्रवार की रात से ही शराब पीना शुरू कर दिया था और शनिवार दोपहर तक पीती रही। अजय के मुताबिक, उससे बातचीत के बाद अंजलि रोते हुए कमरे से बाहर चली गई थी और उसके तुरंत बाद यह हादसा हो गया।


मां इंदौर के लिए हुईं रवाना
इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने अंजलि के परिवार से संपर्क साधा है। परिवार में उसकी एकमात्र मां हैं, जिन्हें घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत इंदौर के लिए रवाना हो चुकी हैं। पुलिस अब इस मामले के हर एक पहलू की गहराई से जांच कर रही है।
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