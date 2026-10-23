एमपी: देवास माता टेकरी की दान पेटी में आई अनोखी अर्जियां, किसी ने मांगी आंख की रोशनी तो किसी ने नौकरी में राहत

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दान पेटियों से निकली अर्जियों में एक भक्त ने निजी क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने और कम वेतन मिलने की परेशानी बयां की। उसने माता रानी से ड्यूटी का समय घटाकर सात घंटे करने की प्रार्थना की। वहीं, एक अन्य भक्त ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और इस दिशा में कठोर कानून बनाने की मांग रखी। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी भक्तों ने चिंता जाहिर की और सभी की सुरक्षा की कामना की।इन अर्जियों में भक्तों की निजी परेशानियों के साथ रोजगार, कामकाज और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि कई श्रद्धालु मंदिर में अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं के साथ समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी लेकर पहुंचते हैं।दान पेटियों में परिवार और निजी जीवन से जुड़ी भावुक अर्जियां भी मिलीं। एक मां ने अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लौटने की गुहार लगाई, जबकि एक अन्य भक्त ने अपने बेटे की परीक्षा में सफलता की कामना की। कई लोगों ने शीघ्र विवाह होने, पति को नौकरी मिलने और परिवार में संतान सुख प्राप्त होने की प्रार्थना की।भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पर्चियों पर लिखकर माता के चरणों में अर्पित की थीं। इन अर्जियों में कहीं परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी, तो कहीं किसी बड़ी परेशानी से राहत पाने की आस झलकी।टेकरी प्रभारी एवं नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर और हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में माता टेकरी स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा मंदिर की 21 से अधिक दान पेटियां खोली गईं। इनमें लाखों रुपये नकद, चांदी के आभूषण और नेपाली मुद्रा प्राप्त हुई।मंदिर समिति के अनुसार, शुक्रवार सुबह 11 बजे दान राशि की गिनती शुरू की गई। शाम पांच बजे तक गिनती की प्रक्रिया जारी थी और देर शाम तक इसके चलने की बात कही गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल दान राशि की अंतिम गणना का आंकड़ा सामने नहीं आया था।माता टेकरी की दान पेटियों से मिली अर्जियों ने श्रद्धालुओं की आस्था का एक अलग पहलू सामने रखा। इन पर्चियों में किसी ने परिवार की खुशहाली मांगी, तो किसी ने स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां लिखीं। ये अर्जियां बताती हैं कि भक्त मंदिर में केवल पूजा-अर्चना करने ही नहीं, बल्कि अपनी चिंताओं और उम्मीदों को भी माता के सामने रखने पहुंचते हैं।