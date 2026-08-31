फर्जीवाड़ा: दतिया नगर पालिका में 35.75 करोड़ के फर्जी भुगतान का आरोप, पार्षदों ने खोला मोर्चा

दतिया नगर पालिका परिषद में सोमवार को सियासी भूचाल आ गया। सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता कर कई पार्षदों ने अध्यक्ष शांति प्रशांत ढेंगुला के कार्यकाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षद ब्रजेश यादव के नेतृत्व में पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका में अध्यक्ष के पुत्र का अवैध हस्तक्षेप है और उनके इशारे पर फर्जी हस्ताक्षरों से करोड़ों के भुगतान कर दिए गए।

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