फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Datia News ›   Thieves raided the temple of justice in Datia breaking the locks of four rooms the main gate of Sevdha Court

दतिया में बेखौफ चोर: अब सिविल कोर्ट में चोरी, हथियार और अहम दस्तावेजों वाले कमरे का भी ताला टूटा; जांच जारी

Wed, 26 Aug 2026 03:35 PM IST
दतिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया Published by: दतिया ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 03:35 PM IST
सार

सेवढ़ा सिविल न्यायालय में चोरों ने रात में मुख्य द्वार समेत नजारत, प्रतिलिपि और मालखाना अनुभाग के ताले तोड़ दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड से जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

विज्ञापन
Thieves raided the temple of justice in Datia breaking the locks of four rooms the main gate of Sevdha Court
सेवढ़ा सिविल कोर्ट में चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दतिया जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्होंने न्यायालय परिसर को भी निशाना बना लिया। सेवढ़ा स्थित सिविल न्यायालय भवन में अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने न्यायालय के मुख्य द्वार समेत नजारत, प्रतिलिपि और मालखाना अनुभाग के कुल चार स्थानों के ताले तोड़ दिए। घटना 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात की बताई जा रही है। मंगलवार सुबह घटना का पता चलते ही न्यायालय परिसर और प्रशासन में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे सफाई कर्मचारी विनोद, रात्रिकालीन चौकीदार सुरेंद्र यादव के घर से न्यायालय की चाबी लेकर परिसर पहुंचा। मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उसने देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ नीचे पड़ा है। इसके बाद उसने तत्काल न्यायालय के भृत्य मिंटे परिहार को सूचना दी।

विज्ञापन

भृत्य ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवम सोनी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुबह करीब 7 बजे फोन पर न्यायालय के प्रभारी अधिकारी एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश पूरन सिंह को सूचना दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी करीब आधे घंटे के भीतर, सुबह 7:30 बजे न्यायालय पहुंच गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान पता चला कि सिर्फ मुख्य द्वार ही नहीं, बल्कि नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग और मालखाना अनुभाग के कमरों के ताले भी तोड़े गए हैं। बदमाशों ने न्यायालय भवन के भीतर कई हिस्सों को निशाना बनाया।


पढे़ं: दमकल वाहन से धुली विधायक की कार, वीडियो वायरल होने के बाद छिड़ा विवाद, विधायक ने दी सफाई 

सबसे बड़ी चिंता मालखाना अनुभाग को लेकर है। यहां वर्षों पुराने आपराधिक मामलों से जुड़े जब्तशुदा सामान, हथियार और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। न्यायालय प्रशासन के अनुसार, मालखाने की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वहां से कोई सामान चोरी हुआ है या नहीं। फिलहाल सामान और दस्तावेजों का मिलान कर सूची तैयार की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सेवढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए), 331(4) तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी मंजीत सिंह चावला ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर भेजा। टीमों ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब न्यायालय परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद सेवढ़ा सिविल न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed