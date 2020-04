इंदौर: स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव करने वाले चार लोगों पर लगा रासुका

मध्यप्रदेश के इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर पथराव करने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने चार लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है।

Madhya Pradesh Government has put the National Security Act on Md Mustafa, Md Gulrez, Shoaib and Majeed who were involved in stone-pelting on health workers in Indore's Tatpatti Bakhal area. https://t.co/gnmb4ZUi5G