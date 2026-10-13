छिंदवाड़ा: लकड़ी के कारोबार का पंजीयन रद्द करने की धमकी, तीन हजार की रिश्वत लेते प्रभारी डिप्टी रेंजर गिरफ्तार

छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने मंगलवार को वन विभाग के प्रभारी डिप्टी रेंजर को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी वनपाल सुनील बनवारी पर लकड़ी के कारोबार से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत मांगने और राशि नहीं देने पर पंजीयन निरस्त करने की धमकी देने का आरोप है। लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को उसके बिछुआ स्थित शासकीय आवास पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा।

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