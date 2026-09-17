शहडोल: गैस सिलिंडर रीफिलिंग की सूचना पर पहुंची टीम से बदसलूकी, घर में मौजूद लोगों ने टीम को किया बाहर

शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी में एक घर में कथित तौर पर गैस सिलिंडर की रीफिलिंग किए जाने की सूचना पर पहुंची जिला आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग की टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टीम जब जांच के लिए मौके पर पहुंची तो घर में 13 से अधिक सिलिंडर और रीफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला नोजल मिला। इसी दौरान घर में मौजूद लोगों ने टीम के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें बाहर करने का प्रयास किया।

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