शहडोल: गैस सिलिंडर रीफिलिंग की सूचना पर पहुंची टीम से बदसलूकी, घर में मौजूद लोगों ने टीम को किया बाहर
शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी में गैस सिलिंडर रीफिलिंग की सूचना पर जांच करने पहुंची जिला आपूर्ति विभाग की टीम से कथित बदसलूकी का मामला सामने आया। टीम को घर में 13 से अधिक सिलिंडर और रीफिलिंग नोजल मिला। विभाग ने एफआईआर के लिए पुलिस को शिकायत देने की बात कही है।
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शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी में एक घर में कथित तौर पर गैस सिलिंडर की रीफिलिंग किए जाने की सूचना पर पहुंची जिला आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग की टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, टीम जब जांच के लिए मौके पर पहुंची तो घर में 13 से अधिक सिलिंडर और रीफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला नोजल मिला। इसी दौरान घर में मौजूद लोगों ने टीम के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें बाहर करने का प्रयास किया।
विभागीय इंस्पेक्टर प्रदीप द्विवेदी के अनुसार, उन्हें गढ़ी निवासी रामजी गुप्ता के घर में गैस सिलिंडरों की रीफिलिंग किए जाने की जानकारी मिली थी। सूचना के बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घर की जांच शुरू की तो वहां बड़ी संख्या में सिलिंडर और रीफिलिंग करने का उपकरण नजर आया। इसी दौरान रामजी गुप्ता के कई भाई, उनकी पत्नियों समेत अन्य लोगों ने टीम के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया।
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विवाद बढ़ने पर विभागीय अधिकारियों ने सोहागपुर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद विभागीय टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई आगे बढ़ाई। हालांकि, प्रदीप द्विवेदी का कहना है कि जब तक पुलिस के साथ टीम दोबारा उस कमरे के अंदर पहुंची, तब तक वहां रखे सिलिंडर हटा दिए गए थे। उनके अनुसार, विभाग की टीम के बाहर निकलने के दौरान ही सिलिंडर वहां से हटाए गए।
इंस्पेक्टर प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि मामले में टीम के साथ हुई बदसलूकी और कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर एफआईआर के लिए सोहागपुर थाने में शिकायत दी जाएगी। वहीं सोहागपुर टीआई आरपी रावत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। अभी विभाग के अधिकारियों की ओर से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।