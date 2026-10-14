छतरपुर: बकाया मजदूरी न मिलने पर प्रताड़ना से तंग आकर मजदूर ने दी जान, बेटी की शादी के लिए रुपयों की थी जरूरत

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छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र में बकाया मजदूरी न मिलने और प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति ने सल्फास खाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि पीड़ित पिछले पांच वर्षों से मजदूरी के पैसों के लिए भटक रहा था। बेटी की शादी के लिए रुपये मांगने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया।