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जिले के भगवां थाना क्षेत्र के ग्राम फुटवारी में चार माह की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्ची के शरीर पर कूल्हे के पीछे छिलने जैसे निशान मिलने की बात सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बच्ची की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।