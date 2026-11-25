देवास जिले के चंदाना-बिंजाना जहरीली शराब कांड का दर्दनाक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब की चपेट में आए चंदाना निवासी 30 वर्षीय राकेश पिता कैलाश जेठीवाल की बुधवार को इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस कांड में जान गंवाने वालों की संख्या 14 हो गई है। राकेश की मौत ने एक हंसते-खेलते परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। अब उनके पीछे माता-पिता, पत्नी सुनीता और तीन छोटे बच्चे रह गए हैं।

विज्ञापन