{"_id":"627b57d2009acb6b390ee0b5","slug":"chhatarpur-after-nine-days-of-marriage-the-bride-reached-her-maternal-home-from-her-in-laws-jewelery-and-cash-absconded-from-the-house","type":"story","status":"publish","title_hn":"छतरपुर: शादी के नौ दिन बाद ससुराल से मायके पहुंची दुल्हन, घर से जेवर-नगदी लेकर पति छोड़ किसी और संग हुई फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 11 May 2022 11:59 AM IST