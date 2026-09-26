फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Rajkumar Mill's tableau won the first prize, Chandrapal and Binda Guru Gymnasium won the akharas.

इंदौर में रातभर निकला चल समारोह: झांकियों और अखाड़ों ने मोहा लोगों का मन, दो अखाड़ों को संयुक्त पहला पुरस्कार

Sat, 26 Sep 2026 08:59 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 26 Sep 2026 08:59 AM IST
सार

चल समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली झांकियों और अखाड़ों का चयन किया गया। राजकुमार मिल की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि अखाड़ों में चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला और श्री बिंदागुरु व्यायामशाला संयुक्त रूप से अव्वल रहे।

विज्ञापन
Indore: Rajkumar Mill's tableau won the first prize, Chandrapal and Binda Guru Gymnasium won the akharas.
चल समारोह में उमड़ी भीड़। - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर में रातभर निकले चल समारोह में झांकियों और अखाड़ों के शानदार प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पुरस्कारों के लिए निर्णायक समिति ने श्रेष्ठ झांकियों और अखाड़ों का चयन किया।

विज्ञापन

झांकियों में राजकुमार मिल की भगवान विष्णु और असुर मधु के युद्ध पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान मिला। वहीं, अखाड़ा वर्ग में चंद्रपाल उस्ताद व्यायामशाला और श्री बिंदागुरु व्यायामशाला को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया गया। महिला वर्ग में श्री रामनाथ गुरु व्यायामशाला ने पहला स्थान हासिल किया।

विज्ञापन

झांकियों में दूसरा पुरस्कार मालवा मिल की ‘मछली जल की रानी’ और हुकुमचंद मिल की भगवान गणेश द्वारा सिंदुरासुर राक्षस के वध पर आधारित झांकी को मिला। तृतीय पुरस्कार कल्याण मिल और स्वदेशी मिल की झांकियों को दिया गया। वहीं, होप टेक्सटाइल मिल की भगवान शिव की बारात वाली झांकी को विशेष पुरस्कार दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की झांकियां पुरस्कारों में स्वेच्छा से शामिल नहीं हुईं। मिलों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए पुरस्कार चयन में केवल मिलों की झांकियों को शामिल किया गया था।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला प्रशासन की ओर से अखाड़ों की विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कारों की घोषणा की। गतका, फरी और दोनों हाथ की बनेठी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय 50 हजार रुपये, तृतीय 25 हजार रुपये और विशेष पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय 25 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 15 हजार रुपये दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने भी अखाड़ों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की है।

रविवार से शहरवासी तीन दिनों तक मिल परिसरों में जाकर झांकियों का अवलोकन कर सकेंगे। इस दौरान श्रमिक क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल रहेगा। शनिवार सुबह तक सभी झांकियां अपने-अपने मिल परिसरों में वापस पहुंच गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed