त्योहारों से पहले महंगाई का डबल अटैक: भोपाल में शक्कर 70 पार, प्याज 50 रुपए किलो, 80 तक पहुंच सकता है भाव

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राजधानी भोपाल में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मिठास के लिए इस्तेमाल होने वाली शक्कर के दाम 70 रुपए किलो के पार पहुंचने के बाद अब प्याज भी लोगों को रुलाने लगी है। भोपाल के बाजार में प्याज का भाव करीब 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। एक साथ दो जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से त्योहारों के दौरान घर का खर्च बढ़ने की चिंता सताने लगी है।