मोहन कैबिनेट के फैसले: सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी, मंत्री शाह को लेकर नहीं आया प्रस्ताव

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मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी। बैठक में प्रदेश में बारिश की स्थिति की समीक्षा के साथ किसानों को राहत और खाद की उपलब्धता को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के कारण जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त का कार्यक्रम 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को होगा। वहीं, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से जुड़ा प्रस्ताव पेश नहीं हो सका।