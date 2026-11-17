क्राइम ब्रांच ने महिला को तस्कर को दबोचकर उसके पास से करीब डेढ़ लाख रुपये की एमडी ड्रग जब्त की है। महिला की निशानदेही पर उसके एक साथी तस्कर को भी दबोचा गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी महिला बीई पास है जबकि उसका साथी के पास बीफार्मा की डिग्री है।

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