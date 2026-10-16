कौन हैं आईएएस पवन जैन: जिन्हें मिली भिंड की कमान; इंदौर में दिव्यांग से दुर्व्यवहार को लेकर चर्चा में रहे

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मध्य प्रदेश में 23 आईएएस अधिकारियों के तबादलों के तहत 2013 बैच के आईएएस पवन कुमार जैन को भिंड का कलेक्टर बनाया गया है। वे इंदौर में दिव्यांग युवक से कथित दुर्व्यवहार और आदिवासी भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामले के अलावा एक पुराने प्रकरण में ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के बीच आईएएस पवन कुमार जैन एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्हें भिंड जिले की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वे इंदौर में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग युवक से दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। इसको लेकर भी पवन कुमार जैन चर्चा में रहे हैं।