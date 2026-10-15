एमपी:  27% ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए सभी जिलों में प्रदर्शन, 28 अक्तूबर को संभाग स्तर पर आंदोलन

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली और 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को ओबीसी महासभा के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से आरक्षण के मुद्दे का संवैधानिक और कानूनी समाधान निकालने की मांग की गई। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराकर पर्याप्त और विश्वसनीय क्वांटिफाएबल डेटा जुटाए। इसके आधार पर विशेषज्ञ समिति या उपयुक्त आयोग का गठन कर कानूनी कमियों को दूर किया जाए और 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए नया अध्यादेश लाया जाए। संगठन ने कहा कि अध्यादेश संविधान और न्यायालय के निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि आरक्षण को मजबूत कानूनी आधार मिल सके।