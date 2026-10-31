अर्नब कमजोर, फिर भी एमपी में क्यों हो रही बारिश?: कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट, गिरा तापमान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पिछले दिनों प्रदेश के 38 जिलों के करीब 155 शहरों और कस्बों में बारिश दर्ज की गई। अनूपपुर में तीन इंच से ज्यादा पानी गिरा, जबकि अमरकंटक में सवा दो इंच और सिंगरौली में दो इंच बारिश हुई। अनूपपुर में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। रतलाम में भी शुक्रवार शाम मौसम ने करवट ली और मावठे जैसे हालात बन गए।बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी बन गई है। कई जिलों में धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है। ऐसे में लगातार बारिश से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। मंडियों में खुले में रखा अनाज भी भीग रहा है। बारिश का दौर लंबा खिंचने पर किसानों को आर्थिक नुकसान बढ़ने की आशंका है।आंधी और बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान दो से तीन डिग्री तक नीचे आया। दिन में भी ठंडक महसूस की गई। कुछ इलाकों में रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है।मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में अगले चार दिन तक मौसम का मिला-जुला मिजाज बना रह सकता है। कुछ इलाकों में तेज धूप निकलेगी, जबकि दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में सिस्टम का असर ज्यादा दिखाई देगा। यहां आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई 3 अक्टूबर को हो चुकी है। इस बार एक ही दिन में पूरे प्रदेश से मानसून लौट गया था। इसके बावजूद नए मौसम सिस्टम के कारण अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर में गर्मी, बारिश और ठंड तीनों का असर देखने को मिलता है। इस बार भी यही स्थिति बनी हुई है।जून से सितंबर के बीच प्रदेश में कुल 908.4 मिलीमीटर यानी 35.8 इंच बारिश दर्ज की गई। सामान्य आंकड़ा 949.5 मिलीमीटर यानी 37.3 इंच है। इस तरह पूरे प्रदेश में औसत से करीब चार फीसदी कम बारिश हुई।पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से चार फीसदी ज्यादा पानी गिरा, जबकि पश्चिमी हिस्से में बारिश का आंकड़ा 12 फीसदी कम रहा। प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो गया, जबकि 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। जून में कम बारिश होना इसकी प्रमुख वजह रही। इस महीने सामान्य से 14 फीसदी कम पानी गिरा था। जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश के बावजूद जून की कमी पूरी नहीं हो सकी। मानसून के दौरान दो बार लंबे ब्रेक भी आए, जिससे कुल बारिश का आंकड़ा प्रभावित हुआ।