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भोपाल में आज के कार्यक्रम: हरदीप पुरी भरेंगे राज्यसभा का पर्चा, 400 कलाकार निकालेंगे गौरव यात्रा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sat, 31 Oct 2026 08:04 AM IST

सार राजधानी भोपाल में शनिवार को राजनीति और संस्कृति, दोनों से जुड़े बड़े आयोजन होंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं, मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार शहर में सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकालेंगे।



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