भोपाल में आज के कार्यक्रम: हरदीप पुरी भरेंगे राज्यसभा का पर्चा, 400 कलाकार निकालेंगे गौरव यात्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 31 Oct 2026 08:04 AM IST
सार
राजधानी भोपाल में शनिवार को राजनीति और संस्कृति, दोनों से जुड़े बड़े आयोजन होंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं, मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार शहर में सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकालेंगे।
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विस्तार
विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे हरदीप पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शुक्रवार देररात भोपाल पहुंचे गए। वह सुबह 11:05 बजे विधानसभा भवन पहुंचकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने उन्हें मध्यप्रदेश की रिक्त राज्यसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। नामांकन से पहले पुरी सुबह 10:40 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे उनका भोपाल से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।
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400 से अधिक कलाकार निकालेंगे सांस्कृतिक गौरव यात्रा
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के तहत शनिवार दोपहर 12 बजे से शहर में दो सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकलेंगी। इनमें 400 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा और लोककलाओं के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेंगे। पहली यात्रा ज्योति टॉकीज से शुरू होकर बोर्ड ऑफिस, 10 नंबर मार्केट, शाहपुरा लेक, कोलार रोड, नेहरू नगर और नीलबड़ होते हुए रातीबड़ पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बैरसिया से शुरू होगी। यह नादरा बस स्टैंड, अशोका गार्डन, गोविंदपुरा, पिपलानी और अयोध्या नगर से होते हुए आनंद नगर पहुंचेगी। इन यात्राओं के जरिए प्रदेश के अलग-अलग अंचलों की लोक परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थापना दिवस का तीन दिवसीय मुख्य राज्योत्सव एक नवंबर से लाल परेड ग्राउंड में शुरू होगा।
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केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शुक्रवार देररात भोपाल पहुंचे गए। वह सुबह 11:05 बजे विधानसभा भवन पहुंचकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने उन्हें मध्यप्रदेश की रिक्त राज्यसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। नामांकन से पहले पुरी सुबह 10:40 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे उनका भोपाल से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है।
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400 से अधिक कलाकार निकालेंगे सांस्कृतिक गौरव यात्रा
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के तहत शनिवार दोपहर 12 बजे से शहर में दो सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकलेंगी। इनमें 400 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा और लोककलाओं के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करेंगे। पहली यात्रा ज्योति टॉकीज से शुरू होकर बोर्ड ऑफिस, 10 नंबर मार्केट, शाहपुरा लेक, कोलार रोड, नेहरू नगर और नीलबड़ होते हुए रातीबड़ पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बैरसिया से शुरू होगी। यह नादरा बस स्टैंड, अशोका गार्डन, गोविंदपुरा, पिपलानी और अयोध्या नगर से होते हुए आनंद नगर पहुंचेगी। इन यात्राओं के जरिए प्रदेश के अलग-अलग अंचलों की लोक परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थापना दिवस का तीन दिवसीय मुख्य राज्योत्सव एक नवंबर से लाल परेड ग्राउंड में शुरू होगा।
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