भोपाल में शॉपिंग ट्रेंड: हल्की ज्वेलरी से लेकर डिजाइनर लाइटिंग तक इस बार क्या खरीद रहे लोग? जानिए बाजार का हाल

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धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा के चलते सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। आभूषणों के अलावा सोने-चांदी के सिक्के और कम वजन के आभूषण खरीदारी के विकल्प हैं। बजट के अनुसार ग्राहक छोटे आभूषणों और सिक्कों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले से गहने बुक कराकर धनतेरस पर डिलीवरी लेने का विकल्प भी बाजार में मौजूद है। सराफा बाजार में सोने-चांदी के पारंपरिक आभूषणों के साथ आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी भी उपलब्ध है। त्योहार के साथ शादी का सीजन होने के कारण ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की योजना बना रहे हैं।दीपावली पर घर को रोशनी और रंगों से सजाने का चलन इस बार भी बाजार की रौनक बढ़ा रहा है। हालांकि, सजावट के सामान में अब पारंपरिक दीयों के साथ कई नए विकल्प भी शामिल हो गए हैं। बाजार में डिजाइनर दीये, रंग-बिरंगी एलईडी झालरें, सजावटी लैंप, मोमबत्तियां, कृत्रिम फूलों की मालाएं, बंदनवार और अलग-अलग डिजाइन की रंगोली सामग्री उपलब्ध है। लोग घर के मुख्य दरवाजे, बालकनी और पूजा स्थल को अलग-अलग तरीके से सजाने के लिए सामान खरीद रहे हैं। कम बजट में घर को आकर्षक बनाने के लिए छोटी लाइटिंग और सजावटी उत्पाद भी पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, स्थानीय कुम्हारों के मिट्टी के दीये और हाथ से तैयार सजावटी सामान भी त्योहार की खरीदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।दीपावली पर रिश्तेदारों, दोस्तों और कारोबारी परिचितों को उपहार देने के लिए बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। मिठाई के पैक के साथ काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता के आकर्षक बॉक्स, चॉकलेट पैक, सजावटी गिफ्ट हैंपर और उपयोगी घरेलू सामान भी खरीदारी का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के थोक व्यापारी किशोर राजदेव के मुताबिक, इस बार सूखे मेवों की कीमतों में करीब 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता सहित अन्य सूखे मेवे महंगे हुए हैं। दीपावली पर मिठाइयों, गिफ्ट पैक और घरों में बनने वाले पकवानों में सूखे मेवों का इस्तेमाल अधिक होता है। ऐसे में इस बार इनकी खरीदारी पिछले साल की तुलना में महंगी पड़ रही है।दीपावली पर नए कपड़े खरीदने की परंपरा भी बाजार की रौनक बढ़ाती है। महिलाओं के लिए साड़ी, सूट और डिजाइनर परिधान उपलब्ध हैं, जबकि बच्चों और युवाओं के लिए भी त्योहार के हिसाब से कपड़ों की कई वैरायटी बाजार में मौजूद है। इसके साथ फैशन एक्सेसरीज, चूड़ियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बैग की दुकानें भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। त्योहार के साथ शादी का सीजन होने से लोग ऐसे कपड़ों की तलाश कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल दीपावली के अलावा शादी और अन्य पारिवारिक आयोजनों में भी किया जा सके।धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते चौक बाजार में पीतल, तांबा, स्टील और अन्य धातुओं के बर्तनों के विकल्प मौजूद हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार छोटी से लेकर बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की खरीदारी भी त्योहार का हिस्सा है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और छोटे घरेलू उपकरणों के लिए दुकानों पर अलग-अलग विकल्प हैं। कई जगह त्योहार के ऑफर, एक्सचेंज और किस्तों पर खरीदारी की सुविधाएं भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने बताया कि इस बार खाद्य वस्तुओं के बाजार में एक साथ कई उत्पादों के दाम बढ़े हैं। आटा, मैदा, सूजी, शक्कर, दाल, चावल, प्याज और ड्राई फ्रूट्स सहित रोजमर्रा की जरूरतों वाली कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कई क्षेत्रों में हुई अल्पवर्षा के कारण कृषि उत्पादन और बाजार में आवक प्रभावित हुई है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर आने से खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़े हैं। हालांकि, सरकार की ओर से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने, बाजार की स्थिति पर निगरानी रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि त्योहार के समय आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।थोक चावल-दाल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश रामरखवानी ने बताया कि दाल और चावल के बाजार में भी तेजी बनी हुई है। तुअर दाल के भाव में करीब 8 से 12 रुपये प्रति किलो, हरी मूंग में 8 से 10 रुपये और चना दाल में 6 से 8 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि चावल की कीमतों में भी तेजी आई है। दुबराज चावल करीब एक महीने में 8 से 10 रुपये प्रति किलो और बासमती चावल लगभग 12 से 14 रुपये प्रति किलो तक महंगा हुआ है। अल्पवर्षा और फसलों की आवक पर पड़े असर के साथ बाजार की मांग भी कीमतों को प्रभावित कर रही है। दाल और चावल आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत हैं, इसलिए इनके भाव बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है।थोक व्यापारी अभिषेक साहू ने बताया कि दीपावली से पहले आटा, मैदा और सूजी के भाव में तेजी आई है। आटे में करीब 250 रुपये प्रति क्विंटल, मैदा में 200 रुपये और सूजी में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। बेसन सहित इन सामग्रियों का इस्तेमाल दीपावली पर बनने वाली मिठाइयों, नमकीन, मठरी और अन्य पारंपरिक पकवानों में बड़े पैमाने पर होता है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू रसोई के साथ मिठाई और नमकीन कारोबार की लागत भी प्रभावित हो रही है।प्याज के थोक व्यापारी हसीन भाई ने बताया कि प्याज के थोक भाव बढ़कर करीब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज की कीमतों में तेजी का असर आम रसोई के साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ रहा है। बाजार में आवक और उपलब्धता के अनुसार भावों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।पुराने भोपाल का यह बाजार बर्तन, पूजा सामग्री, पारंपरिक सजावटी सामान और घरेलू जरूरतों की खरीदारी के लिए जाना जाता है। यहां अलग-अलग बजट में सामान के विकल्प मिलते हैं।कपड़े, गिफ्ट आइटम, फैशन एक्सेसरीज और सजावटी सामान की खरीदारी के लिए यह प्रमुख बाजार है। परिवार के साथ खरीदारी करने वालों की यहां अच्छी आवाजाही रहती है।कपड़ों, घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उत्पादों की खरीदारी के लिए यहां कई विकल्प हैं।फैशन, कपड़े, एक्सेसरीज, गिफ्ट और घरेलू सामान की खरीदारी के लिए यह बाजार लोगों की पसंद में शामिल है।थोक और फुटकर खरीदारी के लिए मशहूर इस बाजार में रोजमर्रा के सामान और त्योहार से जुड़ी जरूरतों के कई विकल्प मिलते हैं।धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और अन्य कीमती सामान खरीदने वालों के लिए यह प्रमुख बाजार है।दीपावली की खरीदारी में सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों और फुटपाथ बाजारों की भी अहम भूमिका रहती है। यहां कम कीमत में मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां, रंगोली, पूजा की थाली, फूलों की मालाएं, तोरण, झालर और घर सजाने का सामान मिल जाता है। कम बजट में त्योहार की तैयारी करने वाले परिवारों के लिए ये बाजार उपयोगी विकल्प हैं। इन दुकानों से खरीदारी करने पर स्थानीय कुम्हारों, छोटे दुकानदारों और हस्तशिल्प से जुड़े कारोबारियों को भी फायदा मिलता है। इस तरह बड़े शोरूम से लेकर पुराने शहर की गलियों और सड़क किनारे सजी दुकानों तक दीपावली का बाजार तैयार है।