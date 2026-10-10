दो दिन से ठप शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस: दिल्ली-भोपाल के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, दोनों दिशाओं में ट्रेन रद्द

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एक दिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन रद्द, अगले दिन वापसी भी बंद

शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस दिल्ली और भोपाल के बीच यात्रियों के आवागमन का प्रमुख साधन है। ऐसे में लगातार दो दिन अलग-अलग दिशाओं में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ा। 9 अक्टूबर को दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन पर निर्भर यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं, 10 अक्टूबर को दिल्ली से भोपाल आने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा के लिए दूसरे साधनों का विकल्प तलाशना पड़ा। ट्रेन रद्द होने की वजह दोनों दिन अलग-अलग रही। पहले दिन परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन नहीं चली, जबकि दूसरे दिन रेक की उपलब्धता नहीं होने के कारण सेवा रद्द करनी पड़ी। लगातार दो दिन ट्रेन का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। विज्ञापन



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यात्रियों को मोबाइल पर भेजे संदेश

रेल प्रशासन ने ट्रेन रद्द होने की जानकारी संबंधित यात्रियों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा और अन्य प्रचार माध्यमों से भी यात्रियों को अवगत कराया गया, ताकि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति जान सकें और जरूरत के अनुसार अपनी यात्रा की योजना में बदलाव कर सकें। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे ट्रेन के निरस्त होने या संचालन में बदलाव की स्थिति में होने वाली परेशानी से बचने के लिए समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।





शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस दिल्ली और भोपाल के बीच यात्रियों के आवागमन का प्रमुख साधन है। ऐसे में लगातार दो दिन अलग-अलग दिशाओं में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ा। 9 अक्टूबर को दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन पर निर्भर यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं, 10 अक्टूबर को दिल्ली से भोपाल आने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा के लिए दूसरे साधनों का विकल्प तलाशना पड़ा। ट्रेन रद्द होने की वजह दोनों दिन अलग-अलग रही। पहले दिन परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन नहीं चली, जबकि दूसरे दिन रेक की उपलब्धता नहीं होने के कारण सेवा रद्द करनी पड़ी। लगातार दो दिन ट्रेन का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।रेल प्रशासन ने ट्रेन रद्द होने की जानकारी संबंधित यात्रियों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा और अन्य प्रचार माध्यमों से भी यात्रियों को अवगत कराया गया, ताकि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति जान सकें और जरूरत के अनुसार अपनी यात्रा की योजना में बदलाव कर सकें। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे ट्रेन के निरस्त होने या संचालन में बदलाव की स्थिति में होने वाली परेशानी से बचने के लिए समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

दिल्ली और भोपाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों को शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस के लगातार दो दिन रद्द रहने से परेशानी का सामना करना पड़ा। 9 और 10 अक्टूबर को ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में प्रभावित रहा। एक दिन भोपाल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन नहीं चली, जबकि अगले दिन दिल्ली से भोपाल आने वाली गाड़ी रद्द कर दी गई। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी योजना बदलनी पड़ी।रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर को रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस (12155) का संचालन परिचालन संबंधी कारणों से रद्द किया गया था। इसके अगले दिन 10 अक्टूबर को हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन आने वाली ट्रेन (12156) भी नहीं चली। रेलवे ने इस बार रेक उपलब्ध नहीं होने को ट्रेन रद्द करने की वजह बताया है। लगातार दो दिन ट्रेन की सेवाएं प्रभावित होने से दिल्ली और भोपाल के बीच नियमित रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं।