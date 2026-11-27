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लाल परेड मैदान के लिए कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दिया ज्ञापन

कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन से लाल परेड मैदान उपलब्ध कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इसमें 12 दिसंबर के संविधान रक्षा मार्च और जनसभा के लिए लाल परेड मैदान की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि पिछले तीन-चार महीनों में लाल परेड मैदान पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए मैदान उपलब्ध कराने में परहेज क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी को भी यह मैदान मिलना चाहिए। नायक के मुताबिक, इतने बड़े आयोजन में एक से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसलिए मैदान कम से कम सात दिन पहले उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, ताकि डोम, साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग और दूसरी व्यवस्थाएं समय पर की जा सकें। उन्होंने आशंका जताई कि इंदौर की तरह भोपाल में भी कार्यक्रम को लेकर व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को बताया गया है कि आवेदन यातायात विभाग और सातवीं बटालियन के समन्वय से नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। विज्ञापन



बोर्ड ऑफिस से लाल परेड मैदान तक निकल सकता है मार्च

कांग्रेस की योजना बोर्ड ऑफिस चौराहे पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से लाल परेड मैदान तक संविधान रक्षा मार्च निकालने की है। इसके बाद यहां संयुक्त जनसभा प्रस्तावित है। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी रहेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा मुद्दा बता रही है। विज्ञापन विज्ञापन



कौन-कौन से बड़े नेता हो सकते हैं शामिल?

कांग्रेस इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।

मल्लिकार्जुन खरगे - कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष।

राहुल गांधी - लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष।

प्रियंका गांधी वाड्रा - कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव।

अखिलेश यादव - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।

ममता बनर्जी - तृणमूल कांग्रेस प्रमुख।

उद्धव ठाकरे - शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख।

इन नेताओं को आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, सभी की उपस्थिति की अंतिम पुष्टि होना बाकी है।



गुटबाजी के बीच कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की कोशिश, 2028 के लिए शुभ संकेत?

इस आयोजन का एक अहम पहलू मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी है। प्रदेश में लंबे समय से पार्टी के भीतर अलग-अलग गुटों और नेताओं के बीच खींचतान चर्चा में रही है। विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा की सभी 29 सीटें गंवाने के बाद संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं में उत्साह लौटाने और नेताओं के बीच तालमेल बनाने की है। ऐसे में 12 दिसंबर के आयोजन की तैयारियों में प्रदेश कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों का एक साथ सामने आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इसे कांग्रेस के भीतर एकजुटता की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी यदि राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के सभी प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाने में सफल रहती है तो यह 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि, केवल एक आयोजन से गुटबाजी खत्म होने का दावा नहीं किया जा सकता। असली परीक्षा इसके बाद भी नेताओं के बीच समन्वय और संगठनात्मक गतिविधियों में एकजुटता बनाए रखने की होगी।



मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या है सियासी गणित?

भोपाल में इतनी बड़ी रैली आयोजित करने के पीछे कांग्रेस की तीन प्रमुख रणनीतियां दिखाई देती हैं।

पहला- भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता: राहुल गांधी, खरगे, अखिलेश यादव और दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष साझा राजनीतिक ताकत दिखाना चाहता है।

दूसरा- प्रदेश में संगठन को मजबूत करना: एक से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य प्रदेश कांग्रेस के लिए संगठनात्मक क्षमता की बड़ी परीक्षा होगा। इससे जिला स्तर पर पार्टी की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आकलन भी होगा।



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गठबंधन की एकजुटता की भी होगी परीक्षा

इस रैली में समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन साझा मंच पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सहयोगी दलों की राजनीतिक जमीन और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, जबकि समाजवादी पार्टी की बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में मौजूदगी है। ऐसे में भोपाल का यह आयोजन केवल भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल और एकजुटता दिखाने का अवसर भी होगा। हालांकि, इससे प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे या साझा चुनावी रणनीति का कोई औपचारिक संकेत अभी नहीं मिलता। कुल मिलाकर 12 दिसंबर का आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता दिखानी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कितने राष्ट्रीय नेता भोपाल पहुंचते हैं, प्रशासन लाल परेड मैदान की अनुमति देता है या नहीं और कांग्रेस अपने एक से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने के लक्ष्य में कितनी सफल होती है।



कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन से लाल परेड मैदान उपलब्ध कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इसमें 12 दिसंबर के संविधान रक्षा मार्च और जनसभा के लिए लाल परेड मैदान की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि पिछले तीन-चार महीनों में लाल परेड मैदान पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए मैदान उपलब्ध कराने में परहेज क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी को भी यह मैदान मिलना चाहिए। नायक के मुताबिक, इतने बड़े आयोजन में एक से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसलिए मैदान कम से कम सात दिन पहले उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, ताकि डोम, साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग और दूसरी व्यवस्थाएं समय पर की जा सकें। उन्होंने आशंका जताई कि इंदौर की तरह भोपाल में भी कार्यक्रम को लेकर व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को बताया गया है कि आवेदन यातायात विभाग और सातवीं बटालियन के समन्वय से नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा।कांग्रेस की योजना बोर्ड ऑफिस चौराहे पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से लाल परेड मैदान तक संविधान रक्षा मार्च निकालने की है। इसके बाद यहां संयुक्त जनसभा प्रस्तावित है। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी रहेगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा मुद्दा बता रही है।कांग्रेस इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।मल्लिकार्जुन खरगे - कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष।राहुल गांधी - लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष।प्रियंका गांधी वाड्रा - कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव।अखिलेश यादव - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।ममता बनर्जी - तृणमूल कांग्रेस प्रमुख।उद्धव ठाकरे - शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख।इन नेताओं को आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, सभी की उपस्थिति की अंतिम पुष्टि होना बाकी है।इस आयोजन का एक अहम पहलू मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी है। प्रदेश में लंबे समय से पार्टी के भीतर अलग-अलग गुटों और नेताओं के बीच खींचतान चर्चा में रही है। विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा की सभी 29 सीटें गंवाने के बाद संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं में उत्साह लौटाने और नेताओं के बीच तालमेल बनाने की है। ऐसे में 12 दिसंबर के आयोजन की तैयारियों में प्रदेश कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों का एक साथ सामने आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इसे कांग्रेस के भीतर एकजुटता की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी यदि राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के सभी प्रमुख चेहरों को एक मंच पर लाने में सफल रहती है तो यह 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि, केवल एक आयोजन से गुटबाजी खत्म होने का दावा नहीं किया जा सकता। असली परीक्षा इसके बाद भी नेताओं के बीच समन्वय और संगठनात्मक गतिविधियों में एकजुटता बनाए रखने की होगी।भोपाल में इतनी बड़ी रैली आयोजित करने के पीछे कांग्रेस की तीन प्रमुख रणनीतियां दिखाई देती हैं।भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता: राहुल गांधी, खरगे, अखिलेश यादव और दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष साझा राजनीतिक ताकत दिखाना चाहता है।प्रदेश में संगठन को मजबूत करना: एक से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य प्रदेश कांग्रेस के लिए संगठनात्मक क्षमता की बड़ी परीक्षा होगा। इससे जिला स्तर पर पार्टी की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी का आकलन भी होगा।यह भी पढ़ें- गधे के नाम पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन: पुलिस ने शुरू की जांच, काउंसिल के अधिकारियों और एनएसयूआई नेताओं को बुलाया इस रैली में समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन साझा मंच पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में सहयोगी दलों की राजनीतिक जमीन और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, जबकि समाजवादी पार्टी की बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में मौजूदगी है। ऐसे में भोपाल का यह आयोजन केवल भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल और एकजुटता दिखाने का अवसर भी होगा। हालांकि, इससे प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे या साझा चुनावी रणनीति का कोई औपचारिक संकेत अभी नहीं मिलता। कुल मिलाकर 12 दिसंबर का आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता दिखानी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कितने राष्ट्रीय नेता भोपाल पहुंचते हैं, प्रशासन लाल परेड मैदान की अनुमति देता है या नहीं और कांग्रेस अपने एक से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने के लक्ष्य में कितनी सफल होती है।

भोपाल में 12 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने एक से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत देशभर के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन के जरिए विपक्ष एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। इस रैली के राजनीतिक मायने केवल चुनावी प्रक्रिया के विरोध तक सीमित नहीं हैं। भाजपा शासित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से जारी गुटबाजी के बीच अब पार्टी के अलग-अलग नेताओं को भी एक साथ सक्रिय होने और आयोजन की तैयारियों में जुटने का संदेश देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के लिए यह अपने संगठन को एकजुट करने और भाजपा के खिलाफ साझा लड़ाई का माहौल बनाने का अवसर है।