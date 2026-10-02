शाह के दौरे से भोपाल में बदली ट्रैफिक व्यवस्था: आज शाम से कई रास्तों पर डायवर्जन; कल भेल क्षेत्र में भी बदलाव

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को देखते हुए शहर में दो दिन के लिए यातायात व्यवस्था बदली गई है। शुक्रवार शाम छह बजे से स्टेट हैंगर से होटल ताज तक के मार्ग पर जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। वहीं तीन अक्तूबर को भेल दशहरा मैदान में कार्यक्रम के दौरान सुबह नौ बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा।