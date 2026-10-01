राज और नीति : दिल्ली में मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दबदबा

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प्रदेश में मंत्रालय से लेकर जिलों तक एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। इनमें आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों सहित मंत्रालय में एक से अधिक विभाग देख रहे अधिकारियों और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया जा सकता है। जहां बदलाव हो सकता है उनमें ग्वालियर, सिंगरौली, सतना, पन्ना, शाजापुर शामिल हैं। चंबल कमिश्नर सुरेश कुमार 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं। उनके स्थान पर भी नए अफसर की पोस्टिंग होगी। संभागीय कमिश्नर और मंत्रालय में ऐसे अधिकारी जिन्हें करीब दो साल या दो साल से भी ज्यादा एक ही विभाग में काम करते हुए हो गया है, उन्हें भी बदला जा सकता है। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया जा सकता है।कानून और व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्वालियर संभाग में दो महीने से खाली पड़े आईजी पद की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में खूब है। अरविंद सक्सेना के यहां से रिटायर होने के बाद से पद का प्रभार डीआईजी असित यादव के जिम्मे है। अंदरखाने में चर्चा है कि यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के पद व प्रभाव के आधार पर भी फैसले के लिये मामला अटका हुआ है। पता चला है कि अभी दोनों तरफ से किसी विशेष पसंद की पैरवी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि सरकार अगले कुछ दिनों में यहां का फैसला कर सकती है।प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के खरगोन और बड़वानी जिले में में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती पकड़े जाने के बाद अब पुलिस के सामने फसल के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने की चुनौती है। खेतों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सोलर, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था मिलने से पुलिस बीज, सिंचाई, निवेश और खेती के लिए संसाधनों की व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अब जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि खेती में निवेश किसका था, फसल की संभावित बिक्री किसे होनी थी और क्या अलग-अलग मामलों के बीच कोई साझा संपर्क है।पोस्टिंग की प्रत्याशा में आशा और निराशा के बीच आईएफएस अफसर पेंडुलम बने हुए हैं। अब तो उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि पोस्टिंग के प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन के लिए अटके पड़े है। वन विभाग में पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर के पद साल भर से ज्यादा समय से रिक्त हैं। कमोबेश यही स्थिति सिवनी और शहडोल सर्किल की है, जहां मुख्य वन संरक्षक या वन संरक्षक के पद खाली हैं। इसी प्रकार से करीब 6-7 महीनों से सीएफ ग्वालियर सर्किल का पद खाली है। इन सभी पदों का अतिरिक्त प्रभार से संचालन किया जा रहा है। रीवा सर्किल भी दो महीने से रिक्त है। पता चला है कि रिक्त पदों पर पोस्टिंग करने के प्रस्ताव वन बल प्रमुख ने कब से दे रखे हैं, लेकिन शासन स्तर पर लंबित बताए जा रहे हैं।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।