फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Sanitation system in Bhopal at a standstill: Garbage remains uncollected from markets—will the city get any re

भोपाल में सफाई व्यवस्था ठप: बाजारों से नहीं उठा कचरा, क्या दिवाली पर शहर को मिलेगी गंदगी से राहत?

Wed, 04 Nov 2026 09:23 AM IST
Sandeep Kumar Tiwari न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 04 Nov 2026 09:23 AM IST
सार

दिवाली से पहले भोपाल में सफाईकर्मियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। न्यू मार्केट समेत कई बाजारों में कचरा नहीं उठने से गंदगी फैल रही है। कर्मचारियों ने मांगें नहीं मानने पर दीपावली में भी सफाई बंद रखने की चेतावनी दी है।

विज्ञापन
Sanitation system in Bhopal at a standstill: Garbage remains uncollected from markets—will the city get any re
सफाई कर्मचारियों का विरोध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 दीपावली की तैयारियों के बीच राजधानी भोपाल में सफाई व्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। वेतन बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर नगर निगम के सफाईकर्मियों ने बुधवार को काम बंद कर दिया। हड़ताल का असर अब शहर की सड़कों और बाजारों में दिखाई देने लगा है। न्यू मार्केट समेत कई इलाकों में कचरा नहीं उठने से जगह-जगह गंदगी फैलने लगी है। त्योहार से ठीक पहले सफाई व्यवस्था ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई हिस्सों में कचरा जमा होने की स्थिति बन गई है। बाजारों में पहले से ही दीपावली की खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में कचरा नहीं उठने से दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हड़ताल लंबी चली तो दीपावली के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था और बिगड़ सकती है।
विज्ञापन




मांगें नहीं मानीं तो दीपावली पर भी नहीं उठेगा कचरा
सफाईकर्मियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। जरूरत पड़ी तो दीपावली पर भी कचरा नहीं उठाया जाएगा। इससे त्योहार के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन (7262) के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट के अनुसार, संगठन ने प्रदेशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रमुख सचिव मनोज दुबे से मुलाकात प्रस्तावित है। बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो कर्मचारी आंदोलन जारी रखेंगे।
विज्ञापन


मंगलवार को सड़क पर बैठकर लगाया था जाम
हड़ताल से पहले मंगलवार को सफाईकर्मियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया था। जहांगीराबाद चौराहे पर जाम लगाकर कर्मचारी सड़क पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए वे पहुंचे थे, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। इसके बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव की रणनीति बनाई, लेकिन पुलिस ने बेरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। करीब दो घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन के बाद कर्मचारी शाहजहांनी पार्क पहुंचे और रात में भी धरने पर डटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-भोपाल में जुटे सफाईकर्मी: सरकार को आखिरी चेतावनी, नियमितीकरण करो, वरना कल से प्रदेशभर में काम बंद


वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग
सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति और अन्य लंबित मांगों का निराकरण शामिल है। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अब कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। बुधवार को सरकार के साथ होने वाली बातचीत से तय होगा कि शहर की सफाई व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी।



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed