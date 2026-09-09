मध्यप्रदेश में डेंगू-मलेरिया की स्थिति की समीक्षा, NCVBDC निदेशक ने तीन जिलों का किया दौरा

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राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC), भारत सरकार की निदेशक डॉ. तनु जैन ने मध्यप्रदेश के तीन दिवसीय दौरे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों का दौरा कर वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हिमांशु जयसवार ने डॉ. जैन को प्रदेश में इन बीमारियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान बालाघाट जिले में सामने आए मामलों की भी विशेष रूप से समीक्षा की गई।