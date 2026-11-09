छठ पर बिहार जाने वालों के लिए रेलवे का इंतजाम: पांच स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, भोपाल, इटारसी और बीना में ठहराव
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 09 Nov 2026 03:33 PM IST
सार
दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पांच स्पेशल ट्रेन सेवाओं का इंतजाम किया है। बेंगलुरु, उधना, एलटीटी और पुणे से बरौनी, दानापुर और गोरखपुर के लिए ट्रेनें चलेंगी। इनका इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।
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विस्तार
दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का इंतजाम किया है। बेंगलुरु, सूरत और पुणे-मुंबई से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें बरौनी और दानापुर के अलावा गोरखपुर के लिए भी ट्रेन शामिल है। खास बात यह है कि इन ट्रेनों का भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पांच स्पेशल ट्रेन सेवाओं में बेंगलुरु-बरौनी, उधना-बरौनी, एलटीटी-दानापुर, एलटीटी-गोरखपुर और पुणे-दानापुर ट्रेन शामिल हैं। इनमें कुछ ट्रेनें नियमित अंतराल पर चलेंगी, जबकि कुछ त्योहारों की भीड़ को देखते हुए एक या विशेष तारीख पर संचालित होंगी।
बेंगलुरु और सूरत से बरौनी के लिए ट्रेनें
बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल 9 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार रात 11 बजे बेंगलुरु से चलेगी। बुधवार सुबह 8:40 बजे इटारसी पहुंचकर 8:50 बजे रवाना होगी और गुरुवार सुबह 7:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में बरौनी से 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 11 बजे ट्रेन चलेगी। वहीं उधना-बरौनी स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे उधना से रवाना होगी। बुधवार रात 2:20 बजे इटारसी पहुंचकर 2:30 बजे आगे बढ़ेगी और 12 नवंबर सुबह 4 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में यह 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बरौनी से चलेगी।
मुंबई से दानापुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
एलटीटी-दानापुर अनारक्षित स्पेशल 10 नवंबर को रात 11:55 बजे रवाना होगी। 11 नवंबर को दोपहर 2:04 बजे इटारसी पहुंचकर 2:07 बजे रवाना होगी। 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को दानापुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर 13 नवंबर को सुबह 10:01 बजे इटारसी पहुंचेगी। एलटीटी-गोरखपुर स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी। यह 11 नवंबर को सुबह 3:56 बजे इटारसी, 6:01 बजे भोपाल और 8:26 बजे बीना पहुंचेगी। रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे गोरखपुर से चलकर बीना, भोपाल और इटारसी होते हुए एलटीटी पहुंचेगी।
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पुणे से दानापुर के लिए वन-वे ट्रेन
पुणे-दानापुर वन-वे स्पेशल 10 नवंबर को रात 8:20 बजे पुणे से रवाना होगी। 11 नवंबर को सुबह 11:45 बजे इटारसी पहुंचकर पांच मिनट बाद रवाना होगी। यह ट्रेन 12 नवंबर को सुबह 5:50 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसमें 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।
यह भी पढ़ें-भोपाल में दिवाली की रात आग का तांडव: तीसरी मंजिल पर फंसा परिवार, 40 फीट ऊंचाई से रस्सी के सहारे तीनों को बचाया
कोच और ठहराव की जानकारी
स्पेशल ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। एलटीटी-दानापुर अनारक्षित ट्रेन में 20 कोच होंगे। एलटीटी-गोरखपुर में भी 20 एलएचबी कोच रहेंगे। पुणे-दानापुर ट्रेन में 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के समय और आरक्षण की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस ऐप और वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
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बेंगलुरु और सूरत से बरौनी के लिए ट्रेनें
बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल 9 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार रात 11 बजे बेंगलुरु से चलेगी। बुधवार सुबह 8:40 बजे इटारसी पहुंचकर 8:50 बजे रवाना होगी और गुरुवार सुबह 7:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में बरौनी से 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 11 बजे ट्रेन चलेगी। वहीं उधना-बरौनी स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे उधना से रवाना होगी। बुधवार रात 2:20 बजे इटारसी पहुंचकर 2:30 बजे आगे बढ़ेगी और 12 नवंबर सुबह 4 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में यह 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बरौनी से चलेगी।
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मुंबई से दानापुर और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
एलटीटी-दानापुर अनारक्षित स्पेशल 10 नवंबर को रात 11:55 बजे रवाना होगी। 11 नवंबर को दोपहर 2:04 बजे इटारसी पहुंचकर 2:07 बजे रवाना होगी। 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को दानापुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर 13 नवंबर को सुबह 10:01 बजे इटारसी पहुंचेगी। एलटीटी-गोरखपुर स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी। यह 11 नवंबर को सुबह 3:56 बजे इटारसी, 6:01 बजे भोपाल और 8:26 बजे बीना पहुंचेगी। रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे गोरखपुर से चलकर बीना, भोपाल और इटारसी होते हुए एलटीटी पहुंचेगी।
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पुणे से दानापुर के लिए वन-वे ट्रेन
पुणे-दानापुर वन-वे स्पेशल 10 नवंबर को रात 8:20 बजे पुणे से रवाना होगी। 11 नवंबर को सुबह 11:45 बजे इटारसी पहुंचकर पांच मिनट बाद रवाना होगी। यह ट्रेन 12 नवंबर को सुबह 5:50 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसमें 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।
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कोच और ठहराव की जानकारी
स्पेशल ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। एलटीटी-दानापुर अनारक्षित ट्रेन में 20 कोच होंगे। एलटीटी-गोरखपुर में भी 20 एलएचबी कोच रहेंगे। पुणे-दानापुर ट्रेन में 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के समय और आरक्षण की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस ऐप और वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।