छठ पर बिहार जाने वालों के लिए रेलवे का इंतजाम: पांच स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, भोपाल, इटारसी और बीना में ठहराव

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बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल 9 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार रात 11 बजे बेंगलुरु से चलेगी। बुधवार सुबह 8:40 बजे इटारसी पहुंचकर 8:50 बजे रवाना होगी और गुरुवार सुबह 7:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में बरौनी से 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 11 बजे ट्रेन चलेगी। वहीं उधना-बरौनी स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे उधना से रवाना होगी। बुधवार रात 2:20 बजे इटारसी पहुंचकर 2:30 बजे आगे बढ़ेगी और 12 नवंबर सुबह 4 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में यह 12 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बरौनी से चलेगी।एलटीटी-दानापुर अनारक्षित स्पेशल 10 नवंबर को रात 11:55 बजे रवाना होगी। 11 नवंबर को दोपहर 2:04 बजे इटारसी पहुंचकर 2:07 बजे रवाना होगी। 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को दानापुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर 13 नवंबर को सुबह 10:01 बजे इटारसी पहुंचेगी। एलटीटी-गोरखपुर स्पेशल 10 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी। यह 11 नवंबर को सुबह 3:56 बजे इटारसी, 6:01 बजे भोपाल और 8:26 बजे बीना पहुंचेगी। रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे गोरखपुर से चलकर बीना, भोपाल और इटारसी होते हुए एलटीटी पहुंचेगी।पुणे-दानापुर वन-वे स्पेशल 10 नवंबर को रात 8:20 बजे पुणे से रवाना होगी। 11 नवंबर को सुबह 11:45 बजे इटारसी पहुंचकर पांच मिनट बाद रवाना होगी। यह ट्रेन 12 नवंबर को सुबह 5:50 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसमें 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।स्पेशल ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। एलटीटी-दानापुर अनारक्षित ट्रेन में 20 कोच होंगे। एलटीटी-गोरखपुर में भी 20 एलएचबी कोच रहेंगे। पुणे-दानापुर ट्रेन में 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के समय और आरक्षण की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन 139 या एनटीईएस ऐप और वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।