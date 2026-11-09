एमपी बोर्ड का डमी एडमिट कार्ड जारी: गलती नहीं सुधारी तो अटक सकता है मूल प्रवेश पत्र, इस डेट से पहले करें सुधार

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31 दिसंबर आखिरी तारीख, इसके बाद मिलेगा मूल प्रवेश पत्र

मंडल ने संशोधन के बाद ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा करने की समयसीमा 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक तय की है। संबंधित प्राचार्य या अग्रेषण संस्था प्राचार्य को इस अवधि में घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी की जांच और जरूरी सुधार की प्रक्रिया समय रहते पूरी करना जरूरी होगा। विज्ञापन



इन जानकारियों को जरूर जांचें

विद्यार्थियों को डमी प्रवेश पत्र में अपना नाम, विषयों का चयन, परीक्षा का माध्यम और अन्य दर्ज विवरण ध्यान से देखना होगा। विषय या माध्यम में गलती होने पर परीक्षा के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी भी त्रुटि की जानकारी तत्काल स्कूल प्रबंधन को देना जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन



स्कूल प्राचार्यों को भी दिए निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी संभागीय अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और समन्वयक संस्था प्राचार्यों को प्रेस विज्ञप्ति भेजी है। उन्हें स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों और स्कूलों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए कहा गया है।



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महत्वपूर्ण तारीखें

डमी प्रवेश पत्र: ऑनलाइन जारी

संशोधन: निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन

घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2026

मूल प्रवेश पत्र: ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा होने के बाद डाउनलोड होंगे



मंडल ने संशोधन के बाद ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा करने की समयसीमा 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक तय की है। संबंधित प्राचार्य या अग्रेषण संस्था प्राचार्य को इस अवधि में घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी डमी प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी की जांच और जरूरी सुधार की प्रक्रिया समय रहते पूरी करना जरूरी होगा।विद्यार्थियों को डमी प्रवेश पत्र में अपना नाम, विषयों का चयन, परीक्षा का माध्यम और अन्य दर्ज विवरण ध्यान से देखना होगा। विषय या माध्यम में गलती होने पर परीक्षा के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी भी त्रुटि की जानकारी तत्काल स्कूल प्रबंधन को देना जरूरी है।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी संभागीय अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और समन्वयक संस्था प्राचार्यों को प्रेस विज्ञप्ति भेजी है। उन्हें स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों और स्कूलों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए कहा गया है।डमी प्रवेश पत्र: ऑनलाइन जारीसंशोधन: निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइनघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2026मूल प्रवेश पत्र: ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा होने के बाद डाउनलोड होंगे

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के डमी प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। अब विद्यार्थियों और स्कूलों को परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी होगी। नाम, विषय, माध्यम या अन्य विवरण में गलती मिलने पर निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन संशोधन कराया जा सकेगा। मंडल ने साफ किया है कि डमी प्रवेश पत्रों की जांच संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को करनी होगी। प्राचार्य अपनी संस्था के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे। किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर मंडल की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सुधार कराया जाएगा।