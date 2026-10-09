ओबीसी आरक्षण: हाईकोर्ट के फैसले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले- कांग्रेस की कानूनी चूक जिम्मेदार

विज्ञापन

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2019 में राजनीतिक लाभ लेने की जल्दबाजी में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उसे मजबूत कानूनी आधार देने के लिए जरूरी तैयारी नहीं की। अब फैसले के बाद पैदा हुई कानूनी स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच रही है। खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के निर्णय की कंडिका 215 का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने 2019 के अध्यादेश को पर्याप्त तैयारी के अभाव और अनुचित जल्दबाजी में लाए जाने का उल्लेख किया है। उनके मुताबिक, यह टिप्पणी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने के नाम पर फैसला तो लिया, लेकिन उसके संवैधानिक और कानूनी पक्षों को मजबूत करने में गंभीर चूक की।