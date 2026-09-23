स्कूल शिक्षा विभाग अहम फैसला: एक दिन में 618 अनुकंपा नियुक्ति, संभागों में 587 और संचालनालय में 31 पद भरे

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेशभर में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा करने वाले हैं। इससे पहले आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभिषेक सिंह ने विभाग के संयुक्त संचालकों को भोपाल बुलाकर संभागवार रिक्त पदों की जानकारी ली। इनमें वे पद भी शामिल थे, जो सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों के सहायक ग्रेड-2 पद पर पदोन्नत होने के बाद खाली हुए थे। जानकारी के अनुसार प्रदेश के संभागों में 587 और लोक शिक्षण संचालनालय में 31 पद रिक्त मिले।इसके बाद इन पदों पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों की पात्रता जांचकर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।बताया गया है कि कुछ स्तर पर प्रक्रिया में देरी की स्थिति बनी थी। इसके बाद आयुक्त ने 22 सितंबर को ही नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार शाम से देर रात तक दस्तावेजों की जांच और नियुक्ति आदेश जारी करने का काम चलता रहा। पात्रता जांच पूरी होने के बाद 618 अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए। इनमें लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे मृत कर्मचारियों के परिजन भी शामिल हैं।नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिली है।