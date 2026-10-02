मध्यप्रदेश: गांधी-शास्त्री जयंती पर सीएम मोहन ने किया नमन, बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा देश

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है और स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीजी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार को आज नए रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के जरिए देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश हो रही है।