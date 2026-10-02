भोपाल एम्स: अमृत की खरीदी में हेराफेरी का शक, आरटीआई में पूछा 'खेत' का सवाल तो जवाब दिया 'खलिहान' का

विज्ञापन

एम्स भोपाल में अमृत फार्मेसी के अंतर्गत दवाओं की खरीदी में हेराफेरी का शक है। दवाओं की सरकारी खरीदी से जुड़ी जानकारी जब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई तो अनुपयुक्त और गलत जानकारी दी गई। एक आरटीआई आवेदन पर पहले जानकारी देने में देरी की गई और बाद में जब दस्तावेज उपलब्ध कराए गए तो उनमें अमृत फार्मेसी की खरीदी के रिकॉर्ड के बजाय दूसरे सप्लायरों के कागज थमा दिए गए। इससे एम्स में दवाओं रूपी अमृत की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं और शक गहरा रहा है। बता दें, अमृत फार्मेसी के जरिए मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना देशभर में चल रही है। हालांकि, योजना के तहत सरकारी संस्थानों को दवाओं और कंज्यूमेबल की सप्लाई से जुड़ी खरीद को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसी सिलसिले में एम्स भोपाल के सेंट्रल स्टोर और सेंट्रल फार्मेसी के लिए अमृत फार्मेसी से की गई खरीदी की प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड आरटीआई के जरिए मांगे गए थे।