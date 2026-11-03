एमपी: पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के पास वैध आय से ढाई गुना संपत्ति,लोकायुक्त ने केस दर्ज, जांच शुरू

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भोपाल में लोकायुक्त ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपराध दर्ज किया है। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान अपनी वैध आय की तुलना में करीब 250 प्रतिशत असमानुपातिक चल-अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्तियां उनके स्वयं के साथ-साथ परिजनों के नाम पर भी अर्जित किए जाने की बात सामने आई है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संगठन ने 3 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।