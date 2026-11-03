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एमपी: पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के पास वैध आय से ढाई गुना संपत्ति,लोकायुक्त ने केस दर्ज, जांच शुरू

Tue, 03 Nov 2026 07:22 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 03 Nov 2026 07:22 PM IST
सार

भोपाल में टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में उनकी वैध आय से 250 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति मिलने की बात सामने आई है। मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां जांच के दायरे में हैं।

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MP: Lokayukta Books Former TNCP Joint Director Sunita Singh Over Assets 250% Beyond Known Income
लोकायुक्त कार्यालय भोपाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भोपाल में लोकायुक्त ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपराध दर्ज किया है। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान अपनी वैध आय की तुलना में करीब 250 प्रतिशत असमानुपातिक चल-अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्तियां उनके स्वयं के साथ-साथ परिजनों के नाम पर भी अर्जित किए जाने की बात सामने आई है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संगठन ने 3 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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जांच में सामने आईं कई तरह की संपत्तियां
लोकायुक्त की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुनीता सिंह के खिलाफ उनकी पदस्थापना अवधि में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया पाया गया कि उन्होंने अपनी कुल वैध आय की तुलना में लगभग 250 प्रतिशत असमानुपातिक संपत्ति अर्जित की है। इसमें भोपाल शहर में कई मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियों का अर्जन शामिल बताया गया है। 
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अब संपत्तियों और आय के स्रोतों का होगा आकलन
लोकायुक्त ने मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अब जांच के दौरान सुनीता सिंह और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जाएगा। साथ ही संपत्तियों की खरीद, उनके वास्तविक मूल्य, आय के ज्ञात स्रोत और संबंधित वित्तीय लेनदेन का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। जांच में अन्य संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।  
 
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