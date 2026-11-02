देवास: टीआई की मौत पर सियासत तेज, मंत्री सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर उठाए सवाल, डीजी उपेंद्र जैन कर रहे जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 02 Nov 2026 12:36 PM IST
सार
अवैध तस्करी रोकने गए देवास के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने से मौत मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रकरण के तार कांग्रेस नेताओं से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए राहुल जायसवाल और उनके भाई की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मामले की जांच डीजी उपेंद्र जैन कर रहे हैं।
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विस्तार
अवैध शराब तस्करी रोकने गए देवास के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से कुचलने से मौत मामले में सियासत भी तेज हो गई हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला हैं। मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण के तार कांग्रेस नेताओं से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल और उनके भाई मनीष जायसवाल का नाम लेते हुए कहा कि दोनों टिमरनी की उस शराब दुकान में पार्टनर हैं, जिसके तार इस मामले से जुड़ रहे हैं। दुकान के मैनेजर भूपेंद्र राणा ने भी पुलिस को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। सारंग ने कहा कि राहुल जायसवाल खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।
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मंत्री ने इससे पहले देवास के अवैध शराब प्रकरण में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे अमन कासलीवाल की कथित संलिप्तता का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार ऐसे मामलों में कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? विश्वास सारंग ने अवैध शराब कारोबार से होने वाली कमाई के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कहीं इस कारोबार से मिलने वाले पैसे का उपयोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बिजली बिल, पार्टी के धरने-प्रदर्शनों और अन्य खर्चों में तो नहीं किया जा रहा है?
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डीजी उपेंद्र जैन कर रहे मामले की जांच
सारंग ने बताया कि डीजी उपेंद्र जैन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मौन तोड़कर प्रदेश की जनता को जवाब देने की मांग की।
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मंत्री ने इससे पहले देवास के अवैध शराब प्रकरण में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे अमन कासलीवाल की कथित संलिप्तता का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार ऐसे मामलों में कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? विश्वास सारंग ने अवैध शराब कारोबार से होने वाली कमाई के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कहीं इस कारोबार से मिलने वाले पैसे का उपयोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बिजली बिल, पार्टी के धरने-प्रदर्शनों और अन्य खर्चों में तो नहीं किया जा रहा है?
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डीजी उपेंद्र जैन कर रहे मामले की जांच
सारंग ने बताया कि डीजी उपेंद्र जैन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मौन तोड़कर प्रदेश की जनता को जवाब देने की मांग की।