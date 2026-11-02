मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना: धनतेरस पर गांव पहुंचेंगे मंत्री-विधायक, हाथों हाथ कराएंगे पात्रों की रजिस्ट्री

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ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे पर मकान या प्लॉट लेकर रह रहे लोगों को अब रजिस्ट्री के लिए अपनी जेब से स्टॉम्प शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र भू-स्वामियों के पट्टों की रजिस्ट्री करा रही है और इसका स्टॉम्प शुल्क खुद जमा करेगी। योजना को गति देने के लिए छह नवंबर को धनतेरस के दिन मंत्री, सांसद और विधायक अलग-अलग गांवों में पहुंचकर पात्र लोगों की रजिस्ट्री अपनी मौजूदगी में पूरी कराएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्की रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान या प्लॉट का पट्टा होने के बावजूद पक्की रजिस्ट्री नहीं होने से भू-स्वामी को संपत्ति के अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रजिस्ट्री होने से उन्हें संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक मिलेगा और नियमानुसार उसके क्रय-विक्रय के साथ ऋण लेने का रास्ता भी खुलेगा।