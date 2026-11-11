किसानों पर टिप्पणी से घिरे सांसद: किसान कांग्रेस ने की निष्कासन और एफआईआर की मांग, बोले-अन्नदाताओं का अपमान

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दरअसल, जनार्दन मिश्रा ने 9 नवंबर को मऊगंज जिले के रकरी गांव में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान साल में करीब तीन महीने ही खेतों में काम करते हैं, जबकि बाकी समय चिलम, गांजा और शराब के सेवन में बिताते हैं। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद किसान कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि किसान तेज गर्मी और मुश्किल परिस्थितियों में खेतों में मेहनत करता है। रात के समय सांप-बिच्छुओं के खतरे के बीच सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचता है। ऐसे मेहनतकश वर्ग के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उनके परिश्रम का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ओर से पहले भी किसान आंदोलनों के दौरान किसानों को आतंकवादी और नक्सलवादी कहकर निशाना बनाया गया था।किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सवाल किया कि वे सांसद की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेतृत्व इस बयान को गलत मानता है तो जनार्दन मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। चौहान ने कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर माना जाएगा कि पार्टी नेतृत्व भी सांसद की टिप्पणी से सहमत है।विवाद सामने आने के बाद 11 नवंबर को सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने बयान पर सफाई दी और खेद जताया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसानों की आलोचना करना नहीं था। वे खेती के साथ गौपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात रखना चाहते थे। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके कुछ शब्दों से किसान भाइयों को ठेस पहुंची है। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी।मऊगंज के रकरी गांव स्थित कमल गौशाला में 9 नवंबर को आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान सांसद ने किसानों की दिनचर्या पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसान तीन महीने खेती में मेहनत करते हैं और बाकी नौ महीने ताश खेलने, राजश्री, शराब और अन्य गतिविधियों में समय गुजारते हैं। इसी बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हुआ।