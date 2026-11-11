एमपी: डेढ़ लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती, 25 नवंबर तक विभागों से मांगे प्रस्ताव, सीएस ने की समीक्षा बैठक

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मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए 25 नवंबर तक और विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए 15 मार्च 2027 तक विभागों को प्रस्ताव भेजने होंगे। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में पदोन्नति, सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से कहा कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए और शासन के निर्देशों के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए।