एमपी: PCB में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद, सीएम की मंजूरी में 'प्रभार',आदेश में कर दी पूर्णकालिक नियुक्ति

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मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अब सदस्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव की मंजूरी केवल सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए थी, लेकिन पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी करते समय इसे पूर्णकालिक नियुक्ति में बदल दिया। उन्होंने इसे शासन के अनुमोदन के विपरीत बताते हुए 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी है। दुबे के मुताबिक, पर्यावरण विभाग की ई-ऑफिस नोटशीट में अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाता है तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का प्रभार दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए और मुख्यमंत्री ने इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था।