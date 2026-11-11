एमपी: PCB में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद, सीएम की मंजूरी में 'प्रभार',आदेश में कर दी पूर्णकालिक नियुक्ति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 11 Nov 2026 06:03 PM IST
सार
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि सीएम की मंजूरी प्रभार देने की थी, लेकिन आदेश में पूर्णकालिक नियुक्ति कर दी गई। उन्होंने आदेश निरस्त करने के साथ एफआईआर और लोकायुक्त जांच की मांग की है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अब सदस्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव की मंजूरी केवल सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए थी, लेकिन पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी करते समय इसे पूर्णकालिक नियुक्ति में बदल दिया। उन्होंने इसे शासन के अनुमोदन के विपरीत बताते हुए 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी है। दुबे के मुताबिक, पर्यावरण विभाग की ई-ऑफिस नोटशीट में अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाता है तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का प्रभार दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए और मुख्यमंत्री ने इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था।
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नोटशीट और जारी आदेश में अंतर का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि स्वीकृत प्रस्ताव में केवल प्रभार देने की बात थी, लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से 6 नवंबर को जारी आदेश में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख करते हुए एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। दुबे का आरोप है कि इस तरह अनुमोदित प्रस्ताव से अलग आदेश जारी किया गया। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया और इसके कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति निर्धारित अर्हताओं और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।
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अध्यक्ष पद पर भी पहले उठा चुके हैं सवाल
अजय दुबे ने अपनी शिकायत में 4 नवंबर को की गई पूर्व शिकायत का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उद्योगों को अनुमति देने, दंडात्मक आदेश जारी करने और तबादलों में अनियमितताएं हुई हैं।
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लोकायुक्त जांच और एफआईआर की मांग
पर्यावरण कार्यकर्ता ने सरकार से 6 नवंबर के आदेश को तत्काल निरस्त करने, पूरे मामले की जांच कराने और अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उनके कार्यकाल में हुए प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की लोकायुक्त से जांच कराने का आग्रह किया है। शिकायत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की मांग भी की गई है।
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नोटशीट और जारी आदेश में अंतर का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि स्वीकृत प्रस्ताव में केवल प्रभार देने की बात थी, लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से 6 नवंबर को जारी आदेश में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख करते हुए एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। दुबे का आरोप है कि इस तरह अनुमोदित प्रस्ताव से अलग आदेश जारी किया गया। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया और इसके कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति निर्धारित अर्हताओं और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।
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अध्यक्ष पद पर भी पहले उठा चुके हैं सवाल
अजय दुबे ने अपनी शिकायत में 4 नवंबर को की गई पूर्व शिकायत का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उद्योगों को अनुमति देने, दंडात्मक आदेश जारी करने और तबादलों में अनियमितताएं हुई हैं।
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लोकायुक्त जांच और एफआईआर की मांग
पर्यावरण कार्यकर्ता ने सरकार से 6 नवंबर के आदेश को तत्काल निरस्त करने, पूरे मामले की जांच कराने और अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उनके कार्यकाल में हुए प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की लोकायुक्त से जांच कराने का आग्रह किया है। शिकायत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की मांग भी की गई है।