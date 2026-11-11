एमपी: सीएम ने सुंदरलाल पटवा को दी श्रद्धांजलि, बोले- वीआईपी रोड निर्माण में पटवा-गौर की जोड़ी का बड़ा योगदान

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और प्रशासनिक कार्यशैली को याद किया। उन्होंने कहा कि सुंदरलाल पटवा कुशल संगठनकर्ता थे। उनका सरल, सहज और मस्तमौला स्वभाव सभी को प्रभावित करता था। संगठन के शुरुआती दौर से ही उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली से अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरलाल पटवा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने संगठन का संचालन पूरी आत्मीयता और समर्पण के साथ किया। प्रशासनिक दक्षता के क्षेत्र में भी अपने निर्णयों और कार्यशैली से विशिष्ट पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पटवा जी से व्यक्तिगत परिचय रहा है। वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे।