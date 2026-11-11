भोपाल: पहले थप्पड़ मारा, फिर डिक्की से कुल्हाड़ी निकाल लाया पुजारी, मंदिर समिति सदस्य के सिर पर किया वार

मोबाइल चार्जर गुम होने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मंदिर के पुजारी ने मंदिर समिति के एक सदस्य पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल, विवाद के दौरान मंदिर समिति के सदस्य ने पुजारी को थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्साया पुजारी अपनी गाड़ी की डिक्की से कुल्हाड़ी निकाल लाया और सदस्य के सिर पर वार कर दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित ने हाथ आगे कर दिया, जिससे उसकी दो अंगुलियां कट गईं। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कमलानगर पुलिस ने आरोपी पुजारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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