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एमपी: शिवराज सिंह की मां के निधन पर भोपाल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम, आवास पर पहुंचकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Wed, 11 Nov 2026 04:06 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 11 Nov 2026 04:06 PM IST
सार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत माताजी काशी बाई को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कीं और ढांढस बंधाया।

 

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MP: Uttarakhand CM reaches Bhopal following the passing of Shivraj Singh mother pays heartfelt tribute
सीएम धामी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भोपाल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत माताजी काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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मुख्यमंत्री धामी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और दिए गए संस्कार जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

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