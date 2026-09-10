एमपी: बच्चों के साथ जमीन पर बैठे आयुक्त, पूछा- नाश्ता कैसा मिलता है? आंगनवाड़ी में लिया जमीनी फीडबैक

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महिला एवं बाल विकास विभाग के नवागत आयुक्त संदीप जीआर गुरुवार को सीहोर जिले के आंगनवाड़ी केंद्र डोडी क्रमांक-58 पहुंचे। उन्होंने यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ बच्चों और महिला हितग्राहियों से सीधे बातचीत कर आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का फीडबैक लिया। बच्चों से उन्होंने नाश्ते और गर्म पके भोजन के स्वाद और गुणवत्ता के बारे में सहजता से जानकारी ली। आयुक्त ने केंद्र पर तीन से छह वर्ष की उम्र के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता देखी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे स्थानीय टेक होम राशन की स्थिति भी जानी। उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों और अन्य पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया।