फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP: Commissioner sits on the floor with children, asks about the quality of breakfast; gathers ground-level fe

एमपी: बच्चों के साथ जमीन पर बैठे आयुक्त, पूछा- नाश्ता कैसा मिलता है? आंगनवाड़ी में लिया जमीनी फीडबैक

Thu, 10 Sep 2026 04:11 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 10 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

सीहोर के आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे महिला एवं बाल विकास आयुक्त संदीप जी.आर. ने बच्चों के बीच बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से नाश्ते और गर्म पके भोजन के स्वाद व गुणवत्ता के बारे में सीधे फीडबैक लिया। आयुक्त ने पोषण, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण ट्रैकर और कुपोषित बच्चों के प्रबंधन की जानकारी ली।
 

विज्ञापन
MP: Commissioner sits on the floor with children, asks about the quality of breakfast; gathers ground-level fe
महिला एवं बाल विकास आयुक्त संदीप जीआर बच्चों के साथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महिला एवं बाल विकास विभाग के नवागत आयुक्त संदीप जीआर गुरुवार को सीहोर जिले के आंगनवाड़ी केंद्र डोडी क्रमांक-58 पहुंचे। उन्होंने यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ बच्चों और महिला हितग्राहियों से सीधे बातचीत कर आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का फीडबैक लिया। बच्चों से उन्होंने नाश्ते और गर्म पके भोजन के स्वाद और गुणवत्ता के बारे में सहजता से जानकारी ली। आयुक्त ने केंद्र पर तीन से छह वर्ष की उम्र के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता देखी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे स्थानीय टेक होम राशन की स्थिति भी जानी। उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों और अन्य पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी में यात्री परिवहन का नया विजन: एआई से तय होंगे बस रूट, इलेक्ट्रिक बसों पर जोर; 11 सितंबर से समिट
विज्ञापन


बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बने रुचिकर केंद्र
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं हैं। यहां बच्चों के समग्र विकास, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मातृ-शिशु कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं दी जाती हैं। उन्होंने केंद्रों को अधिक सक्रिय, जीवंत और बाल हितैषी बनाने पर जोर दिया। आयुक्त ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों, पोषण ट्रैकर के इस्तेमाल और कुपोषित बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन की जानकारी ली। पोषण ट्रैकर में उपलब्ध वीडियो के माध्यम से बच्चों के साथ कराई जा रही गतिविधि का उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया। उन्होंने डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए गतिविधि आधारित और रुचिकर शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- एमपी के नए चीफ जस्टिस ने ली शपथ: गोधरा दंगा मामलों में रहे विशेष लोक अभियोजक, जानें कौन हैं अल्पेश यशवंत कोगजे

योजनाओं के लाभ की भी ली जानकारी
संदीप जी.आर. ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित विभाग की अन्य योजनाओं में नए हितग्राहियों के पंजीयन और उन्हें मिल रहे लाभ की स्थिति भी जानी। उन्होंने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed