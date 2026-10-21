मध्यप्रदेश: जन विश्वास अभियान में अब अचानक जिलों में पहुंचेंगे सीएम, अफसरों को फील्ड में रहने के निर्देश

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मुख्यमंत्री मोहन यादव अब बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी जिले में पहुंचकर जन विश्वास अभियान की जमीनी हकीकत देखेंगे। उन्होंने कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान दफ्तरों में बैठने के बजाय फील्ड में रहकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करें। जिन जिलों में शिकायतें लंबित हैं, वहां विशेष प्रयास कर उनका जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को कलेक्टर-कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा लंबित शिकायतों वाले राजस्व, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने भी अभियान में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाने वाले कलेक्टरों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर शिकायतों का निराकरण करें और अपने कामकाज में तत्काल सुधार लाएं।