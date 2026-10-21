एमपी: सीएमओ में अवर सचिव आशुतोष गोस्वामी का तबादला, भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त बनाया

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मध्यप्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ अवर सचिव आशुतोष गोस्वामी का तबादला कर दिया है। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) के मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। आशुतोष गोस्वामी राज्य प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी हैं।