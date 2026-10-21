एमपी आईएएस ट्रांसफर: भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त समेत तीन अधिकारियों की नई पदस्थापना, आदेश जारी

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मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना में अस्थायी व्यवस्था के तहत बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें भोपाल नगर निगम, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और स्मार्ट सिटी से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं।