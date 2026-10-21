भोपाल राकेश अग्रवाल हत्याकांड: जांच के लिए विशेष दल गठित, पांच पुलिसकर्मियों को सौंपी जिम्मेदारी

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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया है। रातीबड़ थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 495/26 की गंभीरता को देखते हुए पांच पुलिसकर्मियों को जांच दल में शामिल किया गया है। दल को मामले की विवेचना आगे बढ़ाने और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मामले में एसआईटी गठित करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। पुलिस आयुक्त, भोपाल के आदेश के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 127(2), 307 और 311 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन के बाद गठित विशेष जांच दल की अध्यक्षता पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) उमेश तिवारी करेंगे। दल में अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) चंद्रभान सिंह चढ़ार, उपनिरीक्षक पारस सोनी, रातीबड़ थाने के उपनिरीक्षक ओपी रघुवंशी और अपराध शाखा के टेक्निकल सेल में पदस्थ आरक्षक निलेश वर्मा को शामिल किया गया है। जांच दल को हर सप्ताह विवेचना की प्रगति से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराना होगा।