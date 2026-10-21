मध्यप्रदेश: त्योहारों में कार्बाइड गन और अवैध पटाखों पर सख्ती, हादसा हुआ तो कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार

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दीपावली और आने वाले त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प के इस्तेमाल पर रोक लगाने, पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर कार्रवाई करने के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी जिले में कोई गंभीर अप्रिय स्थिति या दुर्घटना होती है तो इसके लिए संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बुधवार को मंत्रालय में कलेक्टरों, संभागायुक्तों, आईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने त्योहारों और सामाजिक-धार्मिक मेलों के दौरान कानून-व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए।