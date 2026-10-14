कौन हैं IAS परिक्षित झाड़े: बस कंडक्टर के बेटे, डॉक्टर बने,10वीं में कहा था-कलेक्टर बनूंगा; अब शाजापुर की कमान

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मध्यप्रदेश सरकार ने 2017 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया है। इससे पहले वे इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद पर कार्यरत थे। महाराष्ट्र के छोटे से शहर पुसद से निकलकर डॉक्टर बनने और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंचने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने एमबीबीएस किया, लेकिन आगे करियर में क्या करना है, इसका फैसला खुद करने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और अपने अंतिम प्रयास में परीक्षा पास कर आईएएस बने। अब उन्हें शाजापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें इससे पहले शाजापुर कलेक्टर रही ऋजु बाफना को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त राजस्व बनाया गया हैं।